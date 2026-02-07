バティックエアー・マレーシアは、「グローバルセール」を2月6日から13日まで実施する。全路線を対象に、エコノミーフレキシ運賃が最大35％、ビジネスフレキシ運賃が同30％、エコノミーバリュー運賃が同20％を割り引く。搭乗期間は11月30日まで。バティックエアー・マレーシアは、日本各地とクアラルンプールを結ぶ路線を運航している。