LINEヤフーは、8日に予定されている第51回衆議院議員総選挙に合わせ、「Yahoo!ショッピング」で最大半額の「センキョ割」クーポンを配布する。配布期間は8日～15日まで。 「センキョ割」は、投票済証明書などの提示でさまざまな特典が受けられる仕組みを活用したもの。最大50％オフクーポンが配布される。割引額の上限は1000円。クーポンの取得および利用期間は2月8日～15日。先着10