久屋大通パークに2月27日開店焼肉ライクなど外食事業などを手掛けるダイニングイノベーションは2026年2月27日、名古屋で「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）久屋大通パーク店」を開業する。七宝麻辣湯は2007年に東京・渋谷で創業した麻辣湯の専門店で、麻辣湯がブームになる以前から営業を続けて1月末現在で11都道府県に57店舗を運営。久屋大通パーク店は愛知県だけでなく東海地域への初出店となる。店舗外観七宝麻辣湯はシンガ