デリバリーアプリ「menu」は、合計305エリアにおいて新たなサービスの提供および拡充を開始した。 新たにサービス提供を開始するのは、埼玉県、千葉県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の6都府県で161エリア。内訳は、埼玉県が34エリア、千葉県が49エリア、東京都が2エリア、京都府が8エリア、大阪府が33エリア、兵庫県が35エリア。 あわせて東京都では、10エリアでサービス提供時間を24時