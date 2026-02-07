現地２月６日に開催されたブンデスリーガ２部の第21節で、三好康児を擁するボーフムが敵地で山田新が所属するプロイセン・ミュンスターと対戦。１−１のドローに終わった。この一戦で２試合連続の先発入りを果たした三好は、前節のシャルケ戦（２−０）でゴールをマークしたなか、またも結果を残した。１点ビハインドで迎えた59分、ゴール前に走り込み、ペナルティエリア内で味方のヘディングパスに反応すると、そのまま正確な