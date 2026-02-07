◆ヒルトン横浜「苺のアフタヌーンティー」を体験。繊細ないちごスイーツや熱々のセイボリー、パフェの演出もヒルトン横浜の「Bar & Lounge Melody」では、2月28日（土）までの期間「苺のアフタヌーンティー 〜ハーモニー第一楽章〜」を開催。いちごを中心としたスイーツ、ホテル内スペシャリティレストランのシェフが手がけたセイボリーなど、盛りだくさんのアフタヌーンティーを編集部が体験してきました。特別な演出で提供