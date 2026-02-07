藤沢は競技者目線でわかりやすく冬季スポーツの魅力を伝えている（C）Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー日本女子、スマイルジャパンのNHK中継に登場したカーリング女子で18年平昌五輪で銅、22年北京五輪で銀メダリストと2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤沢五月の近影に注目が高まっている。【写真】爽やかさは変わらず！ロコ・ソラーレ藤沢五月さんのテレビ出演時の近影2月6日に行われたNHK