前十字靭帯断裂の大けがを克服し、五輪の舞台に立つボン(C)Getty Images一体どうやって――。目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪において、ベテランスキーヤーの衝撃的な復活劇に世界が震撼している。【動画】左膝の大ケガを負ったリンゼイ・ボンの転倒シーンを見る現地時間2月6日、同五輪のアルペンスキーは参加選手による公式練習が行われ、アメリカ代表として自身5度目の五輪出場を目指すリンゼイ・ボンは1分40秒33