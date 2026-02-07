かつて兄と共に双子タレント「広海・深海（ひろみ・ふかみ）」としてバラエティー番組などで活躍していた深海（FUKAMI）さん。現在はスタイリストとして活動の幅を広げる傍ら、SNSでの発信も精力的に行っている。【写真】同性婚した深海さん、温かく迎えたパートナーの家族たち深海さんのエッセイ『たどりついた リトル・ピース』（ワニブックス）は、先日婚約を発表したアメリカ人男性との関係や自分自身を愛せるようになった