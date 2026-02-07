『グレイテスト・ショーマン』『レ・ミゼラブル』で世界を魅了してきたヒュー・ジャックマンと、『あの頃ペニー・レインと』で知られるケイト・ハドソンが初共演を果たした感動の実話映画『Song Sung Blue（原題）』が、『ソング・サング・ブルー』の邦題で、4月17日より全国公開されることが決定した（配給：ギャガ／ユニバーサル映画）。【動画】感動の実話映画『ソング・サング・ブルー』日本版予告編公開決定にあわせ、ヒ