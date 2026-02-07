1週間前に開かれた別府大分毎日マラソン。青学大OBと現役4年生の2人によるデッドヒートにくぎ付けになった人は多いだろう。スポーツライター酒井政人さんは「“シン山の神”黒田朝日選手は先輩に4秒遅れで惜しくも日本人2位（全体3位）でしたが、世界レベルで戦えるポテンシャルを証明した」という――。写真提供＝共同通信社往路優勝を果たし、ガッツポーズでゴールする青学大の黒田朝日＝神奈川県箱根町 - 写真提供＝共同通信社