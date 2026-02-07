■アメリカと同じ道を歩み始めた日本の選挙アメリカ各種メディアが、2月8日に投開票される日本の衆院議員選挙の行く末を熱心に報じている。アメリカのメディアがここまで日本の選挙を追いかけることは、これまでほとんどなかった。今回の衆院選報道は、30年以上アメリカに住む筆者にとっても、異様と思えるほどの熱量だ。写真提供＝共同通信社街頭演説で手を振る自民党総裁の高市首相＝2026年1月31日午後、横浜市 - 写真提供＝共同