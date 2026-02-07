“元祖ホラー映画”と名高い、映画史に残る傑作『カリガリ博士』が蘇る。現代アップデート版『カリガリ博士（原題：Doctor Caligari’s Cabinet of Wonders）』が製作されることがわかった。米が報じている。 ドイツ製作のサイレント映画『カリガリ博士』は、1919年に製作され、1920年に公開された史上初のホラー映画であり、当時隆盛を迎えていた芸術運動“ドイツ表現主義”を代表する一作。医師のカリガリ博