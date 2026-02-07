別れたあとに後悔しても遅いのですが、恋愛においては、失敗してこそ気づくことがたくさんあるもの。もちろん他人の失敗経験から学ぶことも少なくないでしょう。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に、「別れ話を終えた直後に浮かび上がる『後悔の念』」をご紹介します。【１】とりあえず謝って済ませようとせず、ちゃんと思いを伝えるべきだった「何度も同じ過ちを繰り返すだけだったから」（30代男性）など