国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは4日、脱北者25人への詳細なインタビュー調査に基づく報告書を公表。北朝鮮で韓流コンテンツを視聴したり大量流布したりした場合、「反動思想文化排撃法」により極刑に処せられる現実がまたもや明らかになった。デイリーNKの北朝鮮内部情報筋によれば、たとえば2022年1月、平安南道（ピョンアンナムド）の平城（ピョンソン）で、20代の男女のカップルが公開処刑された。刑場では、数