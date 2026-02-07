３月に行われるＷＢＣの国内独占放映権を獲得している米動画配信大手ネットフリックスは７日までに、「世界の監督に聞く、ＳＡＭＵＲＡＩ包囲網」と題した特別インタビュー映像を公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開した。オーストラリアのデービッド・ニルソン監督は２０００年に登録名「ディンゴ」として中日に在籍。侍ジャパンの井端監督とは同僚で、「私が出塁すると、彼が代走を務めてくれた。当時はまさか彼が日本代表を率いる監督に