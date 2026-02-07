ヤンキースからＦＡになっていたポール・ゴールドシュミット内野手（３８）が、ヤ軍と１年契約を再び結んで残留することが明らかになった。６日（日本時間７日）にＭＬＢ公式サイトなどが報じた。ゴールドシュミットはダイヤモンドバックス時代の１３年に本塁打と打点の２冠王。ヤンキース加入初年度となった昨季はわずか１０本塁打４５打点にとどまった。ＷＢＣ米国代表に選出されており、これで３大会連続の出場となる。