2月6日夜、高知市でパトカーに追跡され逃走していた2人乗りの原付バイクが縁石などに接触する事故がありました。2人は10代の少年でけがはありません。警察によりますと、2月6日午後11時ごろ、高知市小倉町の交差点で信号無視をした2台のバイクを取締中の覆面パトカーが発見し、停止を求めたところ2台ともその場から逃走しました。警察はそのうち、ナンバープレートを折り曲げた2人乗りの原付バイクを約6分