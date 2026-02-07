モデルで女優の谷まりあ（30）が7日までに自身のインスタグラムを更新。洗練されたドレス姿を公開した。「Beauty of the year2026」と書き出した谷。授賞式に出席した際の衣装をアップした。光沢のあるゴールド生地で美しいボディラインを強調したタイトなデザインのドレスを披露。「タレント部門、アイ部門を頂きました」「今年も内側から輝けるようにたくさん楽しい時間を過ごせますように」と添えた。ファンからは「バ