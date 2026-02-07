英国のライフスタイルブランド、マルベリーから新作バッグ「ボストン」が登場。ブランドのアーカイブに着想を得たデザインは、クラシックでありながら現代のライフスタイルに自然と寄り添う佇まいが魅力です。上質なレザーと機能性を兼ね備え、オンオフ問わず活躍。日々の移動が多い大人の女性にこそ手に取ってほしい、新たな定番バッグです♡ アーカイブ発想の洗練デザイン 「ボストン」は、マ