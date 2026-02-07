◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第2日（2026年2月6日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、14位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）が1イーグル、6バーディーの米ツアー自己最少スコア63をマークし、通算11アンダーで単独首位でホールアウトした。前週のファーマーズインシュアランス・オープンで米ツアー自己最高の2位に入っ