ハロー！プロジェクトの午（うま）年生まれインタビューは、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの前田こころ（２３）が登場する。２０１８年のグループ結成から活動し「８年目になって、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳとしても勝負の年になりそうです。年女として、みんなを引っ張っていくぞ！という気持ちでウマのように駆け抜けていきたい」と決意。黒帯２段の強い精神力を武器にかっこいいパフォーマンスを届けたいと意気込んでいる。◇