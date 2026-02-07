株式、債券、不動産……。資産の種類は多様ですが、富裕層と呼ばれる人たちは、いったいどの資産をどんな目的で保有・運用するのでしょうか。本記事では、茺島成士郎氏の著書『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産運用』（すばる舎）から一部を抜粋・編集。資産クラスごとに富裕層の投資戦略を見ていきましょう。富裕層の投資戦略の基本パターンとは？昔から、資産配分には「黄金比率」と呼ばれる絶妙な