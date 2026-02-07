高性能ハッチの本命、気になる最安モデルって？トヨタは2025年9月「GRカローラ」の一部改良モデルを発表し、同年11月に発売しました。パワーユニットのパフォーマンス向上に合わせてボディ剛性の強化と軽量化も実現した、高性能スポーツモデルです。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”トヨタ新「“4WD”コンパクトスポーツカー」です！（30枚以上）なかでも最も安価なモデルとは、一体どのような仕様なのでしょうか