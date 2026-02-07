車の購入を考えるとき、自宅に駐車場がなければ、近所に借りる必要があります。意外と見落としがちなのが「駐車場までの距離」なのかもしれません。数字だけを見ると大したことがないように感じても、日々の生活に組み込まれると印象は大きく変わるのでしょう。今回の投稿は駐車場に関して。距離が暮らしに与える影響を見ていきます。『月極駐車場まで500m。遠い？』このシンプルな問いかけに、共感とさまざまな本音が集まりました