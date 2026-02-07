東宝は、九州地区初となる常設のオフィシャルストア「ゴジラ・ストアHakata」を、2026年4月6日より福岡県の博多マルイ2Fにオープンする。「ゴジラ・ストアHakata」、2026年4月6日より博多マルイ2Fにオープンゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア」は、現在東京・大阪で展開している国内5店舗に加え、昨年9月にオープンした海外1号店「ゴジラ・ストアTaipei」や、本年1月にオープンした海外2号店「ゴジラ・ストアMalaysia」