俳優の土屋太鳳さん（31）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新。姉・土屋炎伽さんとの2ショットを披露した。土屋炎伽さんは、社会人アメリカンフットボールリーグ「Xリーグ」に所属する「ブルーサンダース」のチアリーダーとして活躍している。「おかげさまで私は31歳になることが出来ました」太鳳さんは、姉・炎伽さんと並んで、節分の豆を手に、節分会に参加した際の2ショットを投稿した。また、「おかげさまで私は 31