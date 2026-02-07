「ダチョウ倶楽部」の肥後克広が７日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。肥後は同番組に初出演。「ゲストの旅」で三重県を旅し伊勢神宮などを訪れた。途中では宿泊した伊勢市内の宿で湯船につかるシーンも放送。かつてテレビ番組の熱湯風呂でお茶の間を沸かせた肥後は、４２度のお湯に「しまった。普通に入ってしまった」とコメントし笑わせていた。