中日・鵜飼航丞外野手が７日、チームメートとファンの前で「ロマン砲卒業」を宣言した。沖縄・北谷キャンプの練習前のスピーチで、今季の目標を「２ケタ本塁打」と発表。フリー打撃ではチーム屈指の放つ大砲も５年目を迎え「入団してから３年間、立浪前監督をフリーバッティングでだまし、昨年は井上監督もフリーバッティングでだまし、ファンの方々ももうおなかいっぱいだと思う。今年こそ２ケタホームランを放ち、ロマン砲と呼