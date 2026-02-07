楽天の地元・宮城県内の自治体・企業などによる後援団体「楽天イーグルス・マイチーム協議会」の会員らが７日、沖縄・金武キャンプを訪問。地元の特産品などをチームに差し入れた。差し入れされた特産品は「笹かまぼこ」３００枚、「勝山の必勝祈願酒」２本、「必勝茶」２８８本、「力水」２８８本、「ブランド米だて正夢」１２０キロ、「宮城県産米金のいぶき」３０キロ、「仙台牛」１５キロ、「にこにこベリー」１００パック