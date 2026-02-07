自宅でテレビ（放送や動画配信など）を見ていて、なんとなく物足りなく感じたことはないだろうか。 （関連：【画像】オーディオ評論家・野村ケンジ氏が最速レビュー） 最近のテレビは、4K対応などで高画質化が進んでいる。しかしその一方で、薄型デザインのためにスピーカーの設置場所がなくなるなど、音響的には厳しい。そのため、もっと迫力ある音で楽しみたい、もっと没入感のあるサウンドを楽し