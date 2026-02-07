脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症し、これらの部位には特定のタンパク質が異常に蓄積します。神経細胞が徐々に失われていくこの病理学的変化が、前頭側頭型認知症の特徴的な症状を引き起こす根本的な原因となっています。タンパク質の異常蓄積と脳の萎縮パターンについて詳しく見ていきましょう。 監修医師：鮫島 哲朗（医師）脳神経外科 東京逓信病院脳神経外科部長 脳腫瘍頭蓋底外科センター長 【経