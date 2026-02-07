プレミアリーグ第25節が6日に行われ、リーズとノッティンガム・フォレストが対戦した。降格圏の18位ウェストハムとは勝ち点「6」差の勝ち点「26」同士で並んでいた16位リーズと17位ノッティンガム・フォレストの直接対決。前節出場機会のなかったリーズに所属する日本代表MF田中碧はこの試合もベンチスタートとなった。試合は26分に絶妙なロングパスに抜け出したジェイデン・ボーグルが左足で流し込んでリーズが先制に成功す