2026年2月4日、香港メディアの香港01は、四川省成都市の商業施設内で人型ロボットが実演中に高齢者と接触して転倒し、負傷させる事故が発生したことを報じた。記事によると、同市の「凱徳広場（魅力城店）」で、ある店舗が主催した人型ロボットのパフォーマンス中に事故が起きた。現場を撮影した映像では、ロボットと高齢者が重なるようにして地面に倒れ込み、周囲を大勢の見物客が取り囲む騒然とした様子が映し出されていた。ネッ