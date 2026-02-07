２月６日に開幕したミラノ・コルティナダンペッツォ五輪。この大会でメダルが期待される選手を多く抱える「所属先」がある。ＴＯＫＩＯインカラミ。聞きなじみのないこの所属先の“正体”を追うと、ある社長と出会った。（デジタル編集部古和康行）銀座のど真ん中で「自分がストーリーを作る」「上場したら、『利益を求めなきゃだめだ』とか『株主還元を』とかゴチャゴチャ言われるじゃないですか。自分がブランドストーリー