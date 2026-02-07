2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と斎藤雅樹氏が、DeNA・筒香嘉智について言及した。筒香は2019年以来7年ぶりにチームキャプテンに復帰。坂口氏は「彼の野球に取り組む姿勢はいいものがありますし、彼の場合はチームに発言できるところもあるので、みんなから慕われている選手。すっと若い選手も彼の意見なら入ってくると思うんですよね」とその効果について語る。「彼も優勝し