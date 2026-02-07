京都市内でホテルタイプ21棟、町家タイプ52棟の計73棟403室の宿泊施設を運営するレアルは、最高級町家「hitotoseシリーズ」の2号店となる「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」を2026年3月1日に開業します。京都五花街の一つ・宮川町に位置し、旧料亭をリノベーションした3階建ての一棟貸し宿泊施設です。 レアル「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」  開業日：2026年3月1日所在地：京都府京都市東山区宮川筋6丁目374-