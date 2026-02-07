クリエイター伊豆見香苗とミュージシャン ポップしなないでによるコラボ絵本『どっぽん！バスボール』が、2026年2月6日「お風呂の日」に発売されました。同時に、ポップしなないでによる同名のテーマソング「どっぽん！バスボール」の配信とミュージックビデオも公開されています。さらに、2月15日には都内で発売記念イベントの開催も決定しました。 303BOOKS『どっぽん！バスボール』 発売日：2026年2月6日定価：