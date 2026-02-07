海外のコンセントの形状に合わせてプラグを切り替えられる変換プラグは海外への旅行や出張の定番アイテムですが、変換プラグ単体だと結局USB充電器も別で持って行く必要があって荷物が増えがち。「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1,20W)」は変換プラグの機能に加えて、ACポートが1つとUSB-Aポートが2つ、USB-Cポートが2つ搭載された「変換プラグとUSB充電器の一体型」になっているため海外での充電や給電を1台にまとめられ便利