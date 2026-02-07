みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は、2026年3月21日(土)から3月29日(日)まで、横浜市西区のみなとみらい21地区さくら通り周辺で「みなとみらい21さくらフェスタ2026」を開催します。今回で第15回目となるこのイベントは、春の風物詩として地域の活性化と魅力向上、脱炭素推進、新たな体験の提供を目的に実施されます。 みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会「みなとみらい21さくらフェスタ2026」 &#16