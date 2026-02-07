韓国のロックバンドユニット・KIKの初来日公演『KIK Asia Tour 2026 JAPAN』が、2026年3月に東京と大阪で開催されることが決定しました。この公演はアジアツアーの一環として実施され、日本の他にタイ、台湾、韓国でも開催される予定です。 KIK『KIK Asia Tour 2026 JAPAN』  東京公演：2026年3月12日（木）、13日（金）18:00開演大阪公演：2026年3月15日（日）18:00開演会場：ADRIFT 下北沢（東京）、PLUSWIN HALL