ヤクルトの育成外野手・モンテル（２５）が７日、沖縄・浦添キャンプ第２クール初日の早出練習に目を引くＴシャツ姿で登場した。「もらいものです」とうれしそうにしていたモンテルの胸には「えいごしゃべれません」の文字。「間違えられるので（笑）」と笑顔で説明した。今キャンプでは池山監督から直接指導を受けるなど期待は高い。「開幕までに支配下登録されて開幕１軍、レギュラーを取りにいきたい」と意気込む大砲候補