麻布十番のモダン広東料理レストラン「MOON FOREST 月林閣（ムーンフォレスト）」が、2026年2月2日から2月28日までの期間限定で、春節を祝う特別コース『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』を提供します。富・健康・円満への願いを込めた縁起食材を、洗練されたモダン広東料理で味わえる春節限定の特別コースです。 MOON FOREST 月林閣『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』  店舗名：MOON FOREST 月林閣（ムーンフ