衆議院選挙の投開票日まで、あと２日となりました。 番組では、栃木県内５つの小選挙区の候補者の選挙活動を紹介する「候補者駆ける」をお届けしています。 最終日の６日は、自民党前職の外務大臣に新人３人が挑む５区です。 栃木５区に立候補しているのは、届け出順に自民党の前職、茂木敏充氏７０歳、国民民主党の新人、寺田和史氏４７歳、共産党の新人、岡村恵子氏７２歳、参政党の新人、宮本陽介氏３８歳の４人です。