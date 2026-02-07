広島の鈴木球団本部長が７日、キャンプ地の宮崎県日南市で報道陣に応対し、羽月隆太郎容疑者が指定薬物「エトミデート」の使用を認める供述を始めたことについて「今後の捜査を見守る」と語った。２月に入って使用を認める供述をしたことが報じられている中、同本部長は「報道で知りました。今度の捜査を見守るしかないので、動きがあれば対応したいと思います」と語った。また「（選手会と）話をしているが、どうなるかはこれ