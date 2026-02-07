騒然となる快挙が達成だ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第2試合で、KADOKAWAサクラナイツの堀慎吾（連盟）が、リーグ史上初となる歴史的快挙を成し遂げた。出現率わずか0.01％とも言われる極めて希少な役満小四喜を成就させ、会場と視聴者を熱狂の渦に巻き込んだ。【映像】出現率0.01％の激レア役満“小四喜”（実際の場面）場面は南3局3本場。堀は6500点持ちのラス目に沈んでおり、まずは3着目のEX風林火山・勝又健志（