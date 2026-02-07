昨夜、高岡市の住宅から火が出て建物が焼けました。けが人はいないということです。高岡警察署によりますと、きのう午後10時40分ごろ、高岡市四屋のアルバイト従業員、酒井孝治さん（76）の家の人から「2階の部屋にあった布団乾燥機から火が出ている」と119番通報がありました。消防が消火活動にあたりきょう午前0時20分頃火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅が焼けました。酒井さんは5人家族で、火が出た当時、家には家族4人