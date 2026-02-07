アメリカのトランプ大統領は6日、SNSにオバマ元大統領夫妻を類人猿にみたてた動画を投稿し、その後、「人種差別だ」との批判を受け削除しました。トランプ大統領が投稿した動画は、自身が敗北した2020年の投票で不正が行われていたことを主張するもので、5つの州で票の集計が停止されていたなどとの陰謀説を展開しています。動画の最後の数秒間でオバマ元大統領夫妻の顔が類人猿の体に重ね合わされ、口を大きく開けた夫妻が、ディ