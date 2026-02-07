女優上白石萌歌（25）が6日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）の期日前投票に行ったことを報告した。上白石は「期日前投票いきました」と書き出し、「ザ☆ピ〜ス！をどうしても聴いちゃうよね」とモーニング娘。が01年に発売したヒット曲「ザ☆ピ〜ス!」に触れつつ、つづった。具体的な投票先などについては触れていない。ちなみに同曲には選挙や投票にふれた歌詞がある。ただ、上白石の投稿に対し「ピース＝平和」を