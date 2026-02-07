25年3月に出産し、筋痛性脳脊髄炎、線維筋痛症、脳脊髄液減少症という3つの病気と闘病する「歩ける車椅子タレント」塚本明里（35）が、6日までにインスタグラムを更新。期日前投票を行ったことを報告した。塚本は「きらりん（長女）と選挙に行ってきました期日前投票でこんなに混み合ってるの初めて見たもしかして投票率高くなるかな?と思いました驚」とつづり、投票所の前で長女を抱く姿を投稿した。続けて「そして、いつも